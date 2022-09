Eat Pray Love: Cafe offers sustainable option for a night out

Cosmic Coffee and Beer Garden offers a sustainable, pet-friendly cafe with a variety of coffee favorites and boozy beverages. Open late and only a few minutes from St. Edward’s University this hidden gem is on its way to becoming the next study hotspot.

Coffee, cocktails and food all in one place. Three minutes down the street from St. Edward’s University is Cosmic Coffee + Beer Garden, a place inspired by permaculture, sustainability and regenerative systems. They utilize rainwater harvesting, on-site composting, biological ponds and waterfall gardens that attract pollinators and provide herbs, vegetables and fruit. Their inspiration came from the local culture and heritage also on the local art, music, purveyors and craft community.

You can feel a friendly, comfy and warm environment upon entering. You are greeted by a welcoming staff, who can suggest what to drink from a wide variety of refreshments: some with and without coffee, others made with alcohol for you to enjoy either hot or cold. Their wide selection makes for a great and diverse choice, whether you pick for the weather or the mood.

All the drinks are delicious. For those who like frozen drinks, the frozen Matcha Painkiller — which is an anytime escape with matcha green tea, pineapple, coconut milk and orange juice decorated with mint leaves — is a must-try, and so is the Molé mocha — which is their proud Mary espresso with cocoa molé and milk. It could be iced or hot, but I suggest the iced version.

In the beer garden, food trucks offer delightful food, such as Mexican food, wings, and BBQ. The music was varied, but they played oldies and country music.

The place is intimate and romantic, mainly for couples and friends. All ages are welcome until 9 p.m., but the place becomes 21 and up afterward. If you have pets, feel free to bring them, as according to the signs on the door, dogs are always welcome at Cosmic.

Café, cócteles y comida, todo en el mismo sitio. A tres minutos de St. Edward’s University se encuentra CosmicCoffee and Beer Garden, un lugar inspirado en la permacultura, la sostenibilidad y los sistemas regenerativos. Utilizan el almacenamiento de agua de lluvias, el compostaje que es creado ahí mismo, estanques biológicos y jardines en cascada que atraen a los polinizadores, obteniendo plantas comestibles, verduras y frutas. Su inspiración surge de la cultura y el patrimonio local, así como del arte, la música, los proveedores y la comunidad artesanal de la zona.

En el momento en el que entras al jardín del lugar se puede sentir un ambiente agradable, cómodo y cálido. Al ingresar al establecimiento te reciben personas acogedoras que pueden sugerirte qué beber, cuentan con una amplia variedad de bebidas; algunas con y sin café, otras pueden prepararse con alcohol, también se pueden disfrutar calientes o fríos. Lo que hace que haya una gran y variada elección.

Todas las bebidas son deliciosas. Para los que les gustan las bebidas heladas,mi recomendación es el Matcha Painkiller helado, que es una escapada a cualquier hora por que está preparado con té verde matcha, piña, leche de coco y zumo de naranja decorado con hojas de menta, así como el Molé mocha, el cual es espresso Mary con cacao molé y leche. Puede ser helado o caliente, pero sugiero la versión helada.

En el jardín del lugar están ubicados algunos camiones de comida los cuales ofrecen deliciosa comida, como comida mexicana, alitas y bbq. En cuanto a la música, la música es variada, pero tocaban más canciones viejitas y música country, a través de los altavoces del lugar.

El lugar es más íntimo y romántico, principalmente para parejas y amigos. Todas las edades son bienvenidas hasta las 9 de la noche, pero el lugar pasa a ser para mayores de 21 años sólo después. Las mascotas son algo importante para nosotros y,para este establecimiento también es por eso que, los perros son siempre bienvenidos en este establecimiento de cafetería.